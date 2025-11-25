En medio del escándalo que rodea a Marcelo Tinelli desde hace semanas, donde se mezclan tensiones familiares, deudas y un clima mediático cada vez más áspero, surgió la voz de alguien que conoce su trayectoria desde adentro: José María Listorti. Lejos de ubicarse en la grieta entre defensores y detractores, el histórico humorista eligió una postura intermedia que volvió a poner su nombre en la conversación.

Desde el inicio del conflicto, José María Listorti fue uno de los pocos excompañeros que salió a respaldar públicamente al conductor. Incluso lo reemplazó varias veces en Estamos de Paso, el ciclo de Carnaval Stream, hasta que la plataforma decidió levantar el programa antes de su fecha prevista, marcada por los hechos que ya son tema recurrente en todos los portales.

A lo largo de estos días, Listorti repitió una idea central: que mucha gente “esperó un mal momento” para criticar a Tinelli, recordando que el creador de VideoMatch dio trabajo a decenas de profesionales a lo largo de décadas. Esa línea de pensamiento marcó siempre su defensa, aunque ahora decidió aportar un matiz que sorprendió.

Fue en Sería Increíble, el ciclo de Olga, donde explicó con claridad su mirada sobre las críticas relacionadas a las deudas del conductor. Sin rodeos, lanzó: "Si debe plata, está bien que lo critiquen". La frase, dicha sin dramatismo pero con total convicción, abrió un nuevo eje en el debate sobre el presente económico de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, su postura no terminó ahí. Acto seguido, Listorti profundizó sobre su relación laboral con Marcelo Tinelli, dejando claro que no todo fue perfecto: "En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido. Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mi", afirmó.

Luego reforzó su argumento, señalando que entiende las críticas pero no el ensañamiento: "Está bien que lo critiquen, si debe plata la tiene que pagar, estoy de acuerdo con eso. Pero es algo que se puede hablar aunque entiendo el negocio de salir a matarlo". Y, casi como un mensaje hacia los viejos colegas, agregó su decepción: "Duele que la gente que lo conoce lo critique, si hablan los que no laburan nunca, está bien".

Para cerrar, Listorti volvió a recalcar su apoyo al conductor, aun reconociendo sus defectos: "Todos los que trabajamos con él sabemos la clase de persona que es, con todos los defectos que pueda tener, pero siendo la figura que es y el trabajo que dio, no se lo merece".

En un contexto donde cada palabra alimenta el fuego mediático, la intervención de José María Listorti aportó una mirada menos impulsiva y más equilibrada, dejando en claro que la historia entre él y Marcelo Tinelli pesa tanto como cualquier opinión momentánea.