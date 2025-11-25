Quedó oficialmente presentada la temporada de actividades de verano de Huinganco. Las mismas incluirán deportes, cultura y recreación en distintos puntos de la localidad y su entorno natural.

Durante la presentación, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el rol de la articulación público-privada en el desarrollo turístico de la provincia. “La participación público-privada, sumando la sinergia, y el interior profundo traído al centro de la escena, no es casual. Necesitamos aprovechar lo que está sucediendo hoy en Neuquén para hacer crecer esta actividad y consolidarla”, expresó.

Además, Esteves subrayó el impacto que generan los eventos deportivos en las economías locales y felicitó a Vista Energy por el trabajo conjunto con las comunidades del norte neuquino.

Las actividades que podrán hacerse en verano en el norte neuquino

La temporada incluye tres actividades principales. En primer lugar, Desafío Move Huinganco organizado por Vista Energy, una experiencia inmersiva de tres días que se desarrollará el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 y combinará ciclismo de 75K y cross trail de 25K con gastronomía, glamping y recorridos por los paisajes del Alto Neuquén. Se trata de una propuesta que combina deporte, naturaleza y energía, pensada para corredores y amantes del outdoor.

Sobre este evento, el director de Operaciones (COO) de Vista Energy, Matías Weissel, señaló: “Surgió como un desafío dentro de nuestro programa de bienestar y rápidamente encontramos en Huinganco el escenario ideal. Será una carrera a través de la Patagonia y en contacto directo con la comunidad. Esperamos contar con una excelente participación”. También agradeció el acompañamiento del municipio, de referentes locales y del ministerio.

Otra de las propuestas de la temporada es la Fiesta del Mote y la Tradición, un evento cultural emblemático del norte neuquino, del 2 al 4 de enero con gastronomía típica, artesanías y música que refuerzan la identidad regional. La misma fue declarada de interés municipal y dará inicio del calendario de celebraciones provinciales.

A esto se suma la carrera trail de montaña Rally del Viento a los Andes, competencia que recorre senderos naturales entre bosques, montañas y miradores, con categorías recreativas y avanzadas. Se hará del 6 al 8 de febrero y pueden participar deportistas de todo el país.

El intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda, valoró el trabajo conjunto y el impacto que estos eventos generan en la comunidad. “Agradecerle a la empresa Vista. Nos pone muy contentos porque no solo pensamos en lo deportivo y cultural, sino también en lo gastronómico y productivo. Somos un municipio que produce y que quiere seguir creciendo, acompañando cada una de estas iniciativas”, señaló.

Por su parte, Daniela Barrera, referente del Rally del Viento a los Andes, compartió la experiencia de este evento que inicia en Huinganco y conecta pueblos y parajes del norte neuquino. “Es un desafío que combina naturaleza, deporte, cultura y la calidez de la gente. Transitamos rutas, campamentos y paisajes emblemáticos del norte neuquino, en una propuesta que requiere logística, esfuerzo y acompañamiento”, explicó.