A falta de un cruce por definir, el que sostendrán Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche, que espera por su rival, que será Patagonia de Neuquén o San Patricio del Chañar, el Consejo Federal de la Asociación del fútbol Argentino (AFA) anunció los cruces de la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

De las 11 zonas de la Patagonia ya salieron 12 clasificados a la tercera ronda, Estudiantes Unidos de San Carlos Bariloche, Independiente de Neuquén, La Amistad de Cipolletti, Alianza de Cutral Co, Villalonga de la ciudad bonaerense homónima, Atlético Regina, Boxing Club de Río Gallegos, Atlético San Julián de Puerto San Julián, Jorge Newbery Comodoro Rivadavia, J.J. Moreno de Puerto Madryn y Camioneros de Río Grande como punteros; y Sportsman de Choele Choel, como el mejor segundo de la primera ronda.

Ya se conocen tres de los cuatro cruces que definirán a los cuatro equipos que completarán los octavos de final. Deportivo Roca se medirá con Independiente de Río Colorado, Bancruz (Río Gallegos) hará lo propio ante Camioneros (Ushuaia) y CAI (Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia jugará frente a Independiente de Puerto San Julián.

Los partidos de ida se jugarán el 30 de noviembre y las revanchas, el domingo 7 de diciembre. Deportivo Roca, Camioneros e Independiente de Puerto San Julián definirán sus series como locales. En el cruce restante aún resta confirmarse quién cerrará en su cancha.

Independiente espera por finalizar primero

Cruz del Sur vs Patagonia ó San Patricio

El cruce restante aún no está definido. Cruz del Sur (Bariloche) espera por su rival, que será Patagonia o San Patricio del Chañar. Esto se debe a que todavía no salió el fallo oficial por lo ocurrido en el partido entre Alianza y San Patricio. San Patricio, para clasificar, necesitaría que le otorguen los puntos o, si se reprograma el encuentro, sumar un triunfo. En caso contrario, avanzará Patagonia.