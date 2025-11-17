Se disputó la quinta fecha del Regional Amateur de fútbol, competencia que entrega 4 lugares para el Federal A. en la región Patagónica comienzan a definirse los clasificados a los octavos de final y a la reválida. La Amistad se metió en la siguiente instancia, Independiente ganó de visitante y quedó como líder, mientras que el santo se recuperó en casa ante Patagonia y se prende en la pelea.

En Plaza Huincul, triunfazo de Independiente frente a Petrolero Argentino por 1-0. Cuando el partido se moría a los 48´, apareció la cabeza de Ciro Clemente para estampar el único tanto del juego. Ahora el rojo define mano a mano el único clasificado del grupo de 3 a los octavos de final frente a Maronese.

En el Grupo 7 la gran definición pasa por quien quedará en el segundo lugar. Alianza ya se aseguró el 1 con el triunfo 2-0 ante Unión de Allen. Ahora San Patricio y Patagonia verán su futuro en la última, el santo superó al naranja 2-0 y quedaron igualados en todo: resultados entre sí y con 6 unidades.

Roca goleó y define el 1 mano a mano ante La Amistad - Foto Manantial Deportivo

En la última, San Patricio recibe al puntero Alianza, mientras que Patagonia de local en Ciudad Deportiva se medirá con el elenco de Allen, ya eliminado de la competencia.

El grupo de los rionegrinos, La Amistad hizo su estreno en su nueva cancha ubicado en el predio de Naciones Unidas, y con el triunfo 1-0 sobre Argentinos del norte se aseguró el boleto a la siguiente instancia, aunque no el 1 ya que el Deportivo Roca goleó 6-1 a Pillmatún y definirá quien va a octavos directo y quien a la reclasificación en la última fecha mano a mano con el elenco de Cipolletti.

En la 6ta jornada se definirán los 11 equipos que clasifican primero de sus grupos, y quien como el mejor segundo, todos ellos a octavos de final. El resto de los 2dos (menos el del grupo 6 por tener tres equipos) jugarán entre sí una serie mano a mano buscando los cuatro puestos restantes.