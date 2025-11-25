El ataque de un pitbull a una mujer desató la polémica en Centenario. El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando efectivos policiales de la Comisaría N°52 de la localidad intervinieron por una situación en las calles Honduras y Aníbal Troilo.

Acudieron al lugar ya que la víctima de 44 años denunció que, mientras circulaba por el lugar, vio una pelea de perros. Al intervenir e intentar separarlos, un pitbull le mordió la mano derecha.

Destacaron que no fue una lesión grave pero igual las autoridades se hicieron presentes, aunque la mujer no realizó denuncia formal. El animal ha sido puesto a resguardo en la sede policial y luego dieron intervención a la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, quienes dispusieron que sea trasladado a Control Canino.

Además las autoridades judiciales dispusieron que durante 10 días se realice la prueba antirrábica para comprobar si el perro tenía alguna enfermedad o incluso rabia.

Por otro lado, se desconoce si el perro tiene dueños, por lo cual ordenaron averiguarlo y en caso de que los tenga solicitan darlo en adopción responsable, una vez que se verifique que está en buen estado de salud.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores y la mujer no sufrió lesiones graves. Sin embargo podría haber sido un hecho más complicado, como ha ocurrido en otras ocasiones, donde perros de esta raza atacan o incluso matan personas u otros animales.