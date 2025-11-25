El 25 de noviembre quedará marcado en el calendario de los argentinos como una fecha histórica. Es que, en 2020, Diego Armando Maradona dejó este plano y dejó un legado imborrable para el fútbol mundial al confirmarse aquella trágica noticia.

A 5 años de aquel doloroso momento que aún se siente, todos los futboleros, incluyendo a las figuras de esta disciplina, homenajean al héroe del Mundial 1986 con la selección argentina, Lionel Andrés Messi, que supo tenerlo como entrenador, no perdió la oportunidad de recordarlo.

El campeón del mundo en Qatar 2022 compartió con Maradona la cita de Sudáfrica 2010, su segunda participación en el torneo. En ese contexto, utilizó una foto de aquel ciclo de Pelusa al frente de la Albiceleste. Sin emitir palabras y con la imagen en blanco y negro, recordó al ídolo