La Liga Profesional de Fútbol anunció en sus cuentas oficiales los días y horarios para los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Entre los duelos más destacados, Boca se medirá ante Argentinos Juniors, mientras que Racing, que aún espera rival, a definirse hoy por la noche con el duelo entre Lanús y Tigre, será el que cerrará la jornada el lunes.

El Xeneize va el domingo ante el Bicho, en único encuentro que se jugará ese día. Por su parte, la Academia cierra la fase de cuartos recibiendo en Avellaneda a quien gane esta noche entre Lanús y Tigre, que juegan hoy en La Fortaleza a las 21.30. La instancia de cuartos iniciará el sábado en Santiago del Estero, con Central Córdoba recibiendo a Estudiantes de La Plata a las 21.30.

Estudiantes dio el golpe en Rosario, y ahora va a Santiago del Estero

El lunes se cerrarán las llaves con doble juego. A las 17, Barracas Central recibe a Gimnasia. El Guapo viene de superar en octavos a Deportivo Riestra tras ir al tiempo extra, mientras que el Lobo dio la sorpresa en Santa Fe dejando en el camino a Unión.

Los cruces de cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 | Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 | Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 | Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 | Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A)