Claudio “Diablito” Echeverri podría estar más cerca de lo que parece de regresar al club que lo vio nacer. Tras una temporada irregular en el Bayer Leverkusen, donde apenas sumó ocho partidos y tres titularidades, el talentoso mediocampista creativo de 19 años busca retomar su carrera en un escenario donde realmente pueda brillar.

El volante llegó a Europa a principios de 2024 tras ser vendido al Manchester City por 18,5 millones de euros, y aunque su destino inicial era consolidarse en Inglaterra, la enorme competencia en el primer equipo lo llevó a ser cedido al club alemán. Sin embargo, la falta de rodaje y minutos en la Bundesliga hizo que su situación pierda sentido, y las partes estarían cerca de acordar la interrupción del préstamo.

Si esto se concreta, River podría activarse de inmediato. La dirigencia del Millonario ya planea la posibilidad de un regreso que encendería la ilusión de los hinchas, mientras Gallardo espera definir movimientos en el plantel de cara a 2026. Echeverri, con ganas de relanzar su carrera y recuperar protagonismo, vería en su vuelta una oportunidad de oro para reivindicarse y mostrar todo su talento en el club de sus amores.

El Diablito dejó un gusto a poco en Núñez antes de partir, pero ahora el escenario podría cambiar: River se prepara para recibir a uno de sus jóvenes más prometedores, y los días que vienen podrían marcar el primer capítulo de su segunda etapa millonaria.