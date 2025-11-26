Sebastián Villa cerró un ciclo inolvidable en Independiente Rivadavia. Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina y dejar su huella en la historia del club mendocino, el extremo colombiano confirmó su salida: "Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores".

A pesar de tener contrato vigente hasta mediados de 2026, Villa no continuará en la Lepra. Su marcha se da después de semanas de especulación, que incluyeron un posteo con aires de despedida junto al presidente Daniel Vila. La figura estelar de la final ante Argentinos Juniors, donde convirtió el penal decisivo, se va con un título bajo el brazo, 10 goles y 16 asistencias en 60 partidos.

"Hay ciclos que se cumplen", reconoció Villa en diálogo con Radio Nihuil. Llegó a Mendoza en julio de 2024 tras su paso por Beroe de Bulgaria, luego de su turbulenta salida de Boca. Su futuro ahora apunta a grandes desafíos: "Mi representante buscará lo mejor para los dos" y admitió su objetivo más ambicioso: "Sueño volver a la selección".

Antes de anunciarlo públicamente, el colombiano se despidió puertas adentro de sus compañeros y del presidente Vila, a quien le agradeció profundamente: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

Con su adiós, Independiente Rivadavia pierde a su estrella, pero Villa se va dejando un legado imborrable y la promesa de nuevas aventuras en su carrera, buscando volver a brillar a nivel internacional.