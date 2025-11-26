Los esfuerzos desesperados de los vecinos primero, y luego la colaboración de los bomberos, no alcanzó. La gran cantidad de humo inhalado como consecuencia de las llamas en la casa del barrio El Progreso de Allen, provocó la muerte de una niña de apenas ocho años. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital, el trabajo del equipo de emergencia no alcanzó y murió en el camino. La fiscalía ordenó pericias para determinar el origen del fuego.

El desenlace fue tan doloroso como inevitable. La menor quedó atrapada en la vivienda cuando el fuego se desató en horas de la mañana. Trasncendió que la pequeña vivía sola con su padre, de profesión albañil, quien por la mañana salía a trabajar y dejaba a la pequeña sola dentro de la vivienda. La imposibilidad de escapar por sus propios medios la dejó prisionera de un infierno que avanzó sin piedad.

En medio del caos, un vecino se convirtió en héroe improvisado: ingresó a la casa cuando las llamas ya dominaban gran parte de la estructura y logró sacar a la pequeña, a quien encontro ya inconsciente tirada en el piso. Pese a brindarle las primeras atenciones y convocar de urgencia a una ambulancia del hospital, el humo había hecho estragos. La niña fue trasladada en un operativo desesperado por salvarle la vida, pero la inhalación de gases tóxicos le provocó la muerte antes de llegar al Ernesto Accame.

La confirmación oficial llegó después de varios minutos de incertidumbre y rumores que recorrían el barrio. Lo que primero fue un dato extraoficial terminó transformándose en la noticia más dolorosa: la víctima fatal era una niña de apenas 8 años, identificada como Mia Elizabeth González.

Los bomberos trabajaron hasta poco después del mediodía para sofocar las llamas y enfriar la estructura. La fiscalía de turno se puso al frente de la invetigación y ordenó pericias para determinar las causas del siniestro.