Con la cercanía del verano, muchas familias neuquinas empiezan a evaluar cuánto deberán destinar en esta temporada para enviar a los chicos a la colonia de vacaciones. Las propuestas privadas ya definieron sus tarifas y, como ocurre cada temporada, los valores presentan diferencias importantes según la duración, el tipo de actividades y los beneficios para socios o grupos familiares.

Una de las colonias fijó, para una semana, un costo de $ 115.000 pesos, el mes completo asciende a $425.000 y la temporada de dos meses llega a $780.000. Se trata de una propuesta orientada a jornadas de entre cinco y seis horas, con actividades deportivas y recreativas que se extienden de lunes a viernes por la mañana.

En el caso de otro espacio céntrico, los valores se ubican apenas por encima. La semana quedó en $130.000, el mes en $ 430.000 y los dos meses en $ 760.000. La particularidad es que ofrece descuentos: un 10% para socios o hermanos y un 20% para familias que inscriban a tres hermanos, algo que suele inclinar la decisión de quienes buscan sostener la actividad durante toda la temporada.

Otra propuesta, en cambio, propone un formato distinto, pensado para una estadía más prolongada. El mes cuesta $700.000 pesos y la temporada completa, de 65 días corridos con jornadas de 8 a 14, alcanza $1.300.000. Es una opción que apunta a quienes necesitan cubrir la franja horaria laboral con una oferta variada de deportes, juegos y talleres.

Entre las alternativas más tradicionales, uno de los clubes ubicados a la vera del río Limay, suma natación, canotaje para los mayores de 7 años, escalada, tenis, básquet, vóley y propuestas artísticas al aire libre. Si bien el club no publicó su cuadro tarifario detallado, se mantiene en el rango general del mercado, con montos altos pero jornadas completas y un menú amplio de actividades.

Alternativas

Con estos valores sobre la mesa, muchas familias empiezan a ajustar números para decidir si optarán por una modalidad semanal, mensual o de temporada completa. Lo cierto es que las colonias pagas de Neuquén ya pusieron precio al verano y las inscripciones suelen abrirse con cupos limitados, por lo que recomiendan consultar con cada institución antes de que empiece diciembre.