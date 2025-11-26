El Sistema de Estacionamiento Medido de la Ciudad de Neuquén anunció una actualización tarifaria, a partir de este jueves 27 de noviembre. Desde ese día entrará en vigencia un nuevo cuadro de tarifas, aumentando el precio que regía antes.

Destacaron que los nuevos precios serán aplicables a todas las zonas alcanzadas por el servicio. Según explicaron, las tarifas actualizadas responden al esquema escalonado establecido por ordenanza y contemplan los ajustes correspondientes al período regulado.

Los nuevos valores del estacionamiento en Neuquén quedarán así:

• Primera hora: $ 832,09

• Segunda hora: $ 1.017,04

• Tercera hora: $ 1.248,21

Otras modalidades:

• Frentista: $ 32.347,85

• Abonado mensual: $ 82.820,03

• Acta por falta de pago: $ 19.271,49

Estos nuevos precios evidencian un aumento en comparación a la última actualización, realizada el 15 de agosto. SAEM informa que este procedimiento de actualización tarifaria sucede dos veces al año, conforme a la normativa municipal vigente, con el objetivo de mantener la prestación del servicio en condiciones acordes a la evolución de los costos.

Cabe recordar que cuando la estadía supere las 3 horas, el valor de las subsiguientes será el de la tercera hora. El costo total de la estadía se calculará multiplicando el tiempo de ocupación medido en minutos por la tarifa de la última hora de estadía.