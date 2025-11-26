L-Gante sorprendió a todos al abrir su intimidad y reconocer que atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera, marcado por tensiones, desconfianza y pérdidas que lo golpearon profundamente. El referente de la cumbia 420 visitó el programa Tarde o Temprano, donde decidió poner en palabras un proceso que llevaba tiempo afectándolo y que, según confesó, lo obligó a replantear su entorno laboral y personal.

Durante la entrevista, L-Gante relató cómo comenzó a tomar conciencia de que algo no estaba bien en la administración de su carrera. Según explicó, el conflicto con su exrepresentante Maxi el Brother y la pareja de este, Lourdes, se desató cuando advirtió irregularidades en los pagos y en el manejo de sus bienes. El cantante señaló que, aunque confiaba plenamente en su equipo, algunos movimientos no coincidían con lo pactado y eso lo llevó a encender las alarmas.

Con un tono sincero, el músico admitió que siempre prefirió trabajar desde la confianza, pero esa misma inocencia pudo jugarle en contra. Aclaró que si bien había comunicación permanente, la información no fluía de manera clara. Entre rendiciones confusas y contratos poco transparentes, comenzó a sospechar que ciertos aspectos administrativos escapaban de su control.

Al referirse a los rumores sobre una presunta crisis económica, L-Gante fue contundente: aseguró que no está quebrado en lo financiero, pero sí emocionalmente. Reconoció que los problemas de gestión, sumados a la incertidumbre por el destino de su dinero, lo afectaron profundamente. Aun así, destacó que siempre se mantuvo atento para no quedarse sin recursos y que su prioridad ahora es recuperar la tranquilidad.

Uno de los episodios que más lo golpeó fue descubrir que una casa que creía propia estaba registrada a nombre de Lourdes. El artista contó que esa revelación lo devastó, porque se trataba de un sueño personal y un símbolo de esfuerzo. Sentir que jugaban con su ilusión, según dijo, fue uno de los principales motivos que deterioraron su paz mental.

Actualmente, L-Gante se encuentra asesorado por abogados y contadores que lo acompañan en este proceso. Confirmó que ya envió las cartas documento correspondientes y que pretende que todo se resuelva “de buena fe”, aunque sin dejar de lado lo que le corresponde.

Cerrando la entrevista, el artista aseguró que se encuentra más tranquilo, enfocado en su trabajo junto a su hermano y Luis Perdomo. A pesar del dolor y la decepción, quiere aprender de esta experiencia para fortalecer su futuro profesional.