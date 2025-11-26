La jornada de miércoles de Champions League se tiñe de albiceleste con el duelo entre el Atlético de Madrid e Inter de Milán desde las 17 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la quinta fecha de la fase liga. El Colchonero, liderado por Julián Álvarez pero con la presencia de otros cuatro argentinos en el once, se medirá ante el Neroazzurro capiteaneado por Lautaro Martínez. El duelo será transmisión de Fox Sports.

El conjunto dirigido por Diego Simeone se medirá ante uno de los líderes e invictos del certamen. El Atleti, con 6 puntos acumulados, necesita una victoria para no complicar su clasificación. El Cholo sufrirá las bajas de Marcos Llorente y Jan Oblak, y esta última le abre la puerta a Juan Musso para atajar en este duelo clave. Además, se espera que Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González y Giuliano Simeone salgan desde el arranque en el cuadro español.

Por otro lado, Inter viene de perder el derbi italiano contra Milan y perdió terreno en la Serie A, y buscará remediar aquella derrota con un nuevo triunfo que lo asiente como uno de los líderes de esta fase liga de la Champions. Con Martínez confirmado dentro del once y como capitán, el atacante argentino pretende estirar su gran racha goleadora en la competencia: ha marcado 12 goles en sus últimos 11 partidos de la UCL.

Lautaro viene derecho en Champions y buscará brillar ante el Atlético. (Foto: UEFA Champions League)

Posibles formaciones

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Alexander Sorløth, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francisco Acerbi, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: François Letexier (Francia)