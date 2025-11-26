En el mundo del espectáculo, la interna de APTRA volvió a tomar protagonismo después de que Pilar Smith respondiera con firmeza a los comentarios que Daniel Gómez Rinaldi lanzó en Radio Rivadavia. Todo surgió luego de la participación del periodista en los Martín Fierro Latinos, adonde asistió gracias al tradicional sorteo de la entidad. Al regresar, decidió analizar en el ciclo Esta Mañana las críticas que habían manifestado Yanina Latorre, Pilar Smith y Guido Záffora en las redes sociales.

Daniel Gómez Rinaldi no se guardó nada y fue directo con sus palabras. “De cada uno puedo decir cosas. Son todos unos ridículos”, lanzó, subiendo el tono de la polémica. Sin embargo, el detonante se produjo cuando se refirió a Pilar Smith con un calificativo que generó indignación: la llamó “gorda Piggy” y continuó con más chicanas mediáticas. “Se cree que es la Susana de Net. Mi amor, medís 0.2. Podés hablar y criticar porque vivimos en un país democrático, pero no sos ni Susana Giménez de Net ni de tu casa”, disparó sin filtro.

La respuesta de Pilar Smith llegó horas más tarde y con un tono mucho más serio. La conductora acudió a sus redes sociales para expresar su malestar y dejar en claro que los dichos de Daniel Gómez Rinaldi no pasarían inadvertidos. “Quiero expresar cómo me siento: las declaraciones que hizo en Radio Rivadavia me resultaron profundamente ofensivas. Me sentí injuriada y calumniada y creo que es importante aclararlo frente a la audiencia”, sostuvo en un mensaje contundente.

En su descargo, Pilar Smith remarcó que siempre mantuvo respeto hacia sus colegas, incluso en momentos de desacuerdos. Sin embargo, aclaró que esta vez la situación superó cualquier límite aceptable. “Yo respeto a todos mis colegas, pero también necesito defender mi nombre y mi trayectoria. Dejo en manos de mi abogada, María Ximena Damasco, que se encargará de llevar esto hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Mientras tanto, el resto de los mencionados, entre ellos Guido Záffora, eligieron bajar los decibeles y tomarse el episodio con humor. No obstante, el conflicto entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi ya escaló a un terreno judicial que promete nuevos capítulos.

Lo cierto es que la disputa dejó al descubierto una vez más las tensiones internas dentro del ambiente del espectáculo. Entre acusaciones, declaraciones explosivas y acciones legales en proceso, el enfrentamiento entre Daniel Gómez Rinaldi y Pilar Smith se convirtió en el episodio mediático más comentado del día.

A la espera de las acciones que pueda iniciar María Ximena Damasco en representación de Pilar Smith, el entorno de Daniel Gómez Rinaldi asegura que el periodista no piensa retractarse por sus dichos. Esta postura anticipa que el conflicto está lejos de resolverse y que ambos seguirán siendo protagonistas de un enfrentamiento que ya trascendió lo mediático para instalarse en el terreno judicial, dejando a toda la industria expectante sobre los próximos pasos.