El palista neuquino Mateo Pradines obtuvo el fin de semana el primer lugar en la edición 7ma edición de la Regata de San Rafael, disputada en el Embalse Los Reyunos, competencia con más de 100 palistas en modalidad Maratón K1 en 12 kilómetros.

La regata tuvo representantes de diferentes provincias del país y hasta del extranjero. En Neuquino se impuso en K1 Open Senior modalidad Maratón, luego de completar el circuito boyado en la laguna del embalse Los Reyunos, mostrando una gran performance y dominio. “Fue una carrera muy linda porque la laguna es hermosa. Es más cómodo que el rio que es más divertido, pero es más cómodo para entrenar la laguna”, dijo al programa "Grito Sagrado", que se emite en Prima Multimedios.

El joven se inició en la disciplina en el club Biguá, hoy estudia ingeniería eléctrica, y está terminando el primer año de estudio donde combinó el deporte con los estudios. “Compito en Maratón, me preparo para esto” expresó a Grito Sagrado, agregando además que entrena en Córdoba, lugar donde está desarrollando sus estudios. “Tengo mi bote en la escuela de canotaje de Parque Sarmiento, entrenamos en la laguna”.

El palista tuvo buenas participaciones en el año, logró ganar la última fecha del provincia cordobés, estuvo presente en el Descenso del Sella en España, y representó a Neuquén en los JADAR disputados en Rosario.

“Por lo pronto voy a correr la regata de la confluencia el 13 y 14 de diciembre , y veremos si participo en la del Rio Negro” expresó, agregando además que para el año próximo “ la idea es prepara el selectivo de maratón para poder ir al mundial”.