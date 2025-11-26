El fiscal Ricardo Romero confirmó lo que el barrio temía: la pequeña Mía Elizabeth González, de apenas 8 años, murió pro inhalación de humo, tras quedar atrapada en el incendio que arrasó su vivienda en el barrio El Progreso de Allen. La niña estaba sola en la casa porque su padre había salido a trabajar, como todas las mañanas.

Según los primeros datos de la investigación, el fuego se originó por un cortocircuito que afectó un artefacto y provocó un escape de gas. Esa combinación letal desató las llamas que rápidamente alcanzaron el cielorraso de machimbre. Una vez que el fuego llegó al techo, las llamas avanzaron sin freno hacia las habitaciones de la planta alta, donde finalmente fue encontrada la menor.

El escenario era imposible: las ventanas tenían rejas y la planta baja ya estaba tomada por el fuego. La niña quedó atrapada en la planta superior, sin salida, mientras el humo invadía cada rincón. Los vecinos fueron los primeros en ingresar a la vivienda, desesperados rompieron la puerta para rescatarla. En medio del caos llegó su padre, que también se lanzó al interior de la casa para colaborar.

La imagen fue desgarradora. Mía estaba tendida en el piso, debilitada tras inhalar humo durante largos minutos. Aunque el personal médico la atendió de inmediato, sus signos vitales eran muy débiles y se cortaron camino al hospital Ernesto Accame. La confirmación de su muerte dejó al barrio sumido en un silencio que duele.

Aunque el fuego fue controlado, los bomberos debieron seguir trabajando hasta después del mediodía, ante la imposibilidad de la empresa prestadora del servicio de gas de controlar una fuga que afectaba la propiedad. Luego comenzaron las pericias, también quedaba por inspeccionar las conexiones para determinar por qué se produjo el escape.

la víctima fatal fue identificada como Mia Elizabeth González, de ocho años.