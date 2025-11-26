¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 26 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DESPLIEGUE POLICIAL

Vallas, desvíos y subtes cerrados: el amplio operativo policial que rodeó la protesta de jubilados

Una nueva movilización de jubilados y organizaciones sociales tuvo lugar este miércoles frente al Congreso, pero el despliegue policial volvió a ser protagonista excluyente: vallas desde temprano, cortes de tránsito masivos y estaciones de subte cerradas, todo en un operativo cuya magnitud superó ampliamente el tamaño de la protesta.

Por Redacción

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 17:34
PUBLICIDAD

Desde las 13:30, la Plaza Congreso ya se encontraba completamente cercada por un extenso vallado, pese a que aún no había prácticamente manifestantes. La medida sorprendió incluso a los transeúntes, ya que la cantidad de asistentes iniciales era reducida: unas pocas decenas de jubilados acompañados por algunas organizaciones sociales.

Con temperaturas elevadas y un horario poco favorable, la afluencia de público fue baja durante gran parte de la tarde, algo previsible para este tipo de convocatoria. Aun así, el operativo incluyó desvíos vehiculares severos y cierres temporales de subte, decisiones que generaron malestar entre usuarios y que muchos consideraron excesivas para la magnitud real de la marcha.

Entre las banderas presentes, se destacó una en apoyo a Pablo Grillo, el fotoreportero agredido por fuerzas de seguridad en una de las primeras movilizaciones de los miércoles. Su nombre volvió a aparecer como recordatorio de que la protesta también demanda respeto y garantías para quienes cubren este tipo de eventos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD