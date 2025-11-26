Un pescador de la zona compartió una hazaña lograda en los últimos días, cuando la ola de calor azotaba el Alto Valle y el lago Mari Menuco fue uno de los puntos de cercanía más elegidos para refrescarse y pasar el día.

El protagonista de la historia, Jonathan Molia, compartió una de las postales más destacadas de la temporada de pesca, que recién inicia. Con entusiasmo, mostró que logró sacar del lago una trucha marrón, de alrededor de más de 9 kilos.

Destaca que se trata de un peso poco habitual para la especie en este agua, aunque sí es común ver truchas en la zona.

Según relató Molia, la captura se realizó embarcado y con la modalidad trolling, una técnica que consiste en arrastrar señuelos a baja velocidad hasta provocar el ataque del pez.

Otros casos de pesca de grandes ejemplares

Hay antecedentes de pesca de trucha marrón en el mismo lago y en otras ocasiones pescadores atraparon ejemplares, también de extraordinario tamaño. Hay casos en los cuales han pescado truchas de 10 kilos o más, incluso este verano jóvenes neuquinos compartieron que habían capturado a una de más 13 de kilos y 50 centímetros de ancho, mientras iba en lancha con sus amigos.

Uno de los ejemplares más grandes de los que se tiene registro fue en el mismo espejo de agua, pesando 15 kilos 800 gramos.

Esta fue capturada el 24 de septiembre del 2021 por un grupo de pescadores experimentados que grababan un programa de televisión. Luego de haber filmado y fotografiado el momento, la trucha fue devuelta al agua.

La trucha marrón es una especie muy apreciada por los pescadores deportivos de la región, quienes una vez que la pescan y la observan, la devuelven a su hábitat.

Los permisos para la pesca deportiva en Neuquén se venden desde el 1 de noviembre y pueden obtenerse en línea, en el sitio de Caza y Pesca del gobierno provincial. Las modalidades habilitadas son spinning, mosca (fly casting) y trolling, cada una con su propio encanto para desafiar a las truchas y pejerreyes que habitan las aguas neuquinas.