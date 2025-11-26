¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 26 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Mundial de Rugby

Los Pumas entre los grandes: sexto cabeza de serie rumbo a Australia 2027

Argentina aseguró un lugar privilegiado en el sorteo del Mundial y se prepara para desafiar a los mejores equipos del planeta.

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 14:57
Los Pumas aseguraron su lugar entre los seis mejores equipos del sorteo del Mundial 2027

Argentina sigue consolidando su rol de potencia en el rugby mundial. Los Pumas se clasificaron oficialmente para la Copa del Mundo de Australia 2027 y lo hicieron como sexto cabeza de serie, lo que les otorga ventajas estratégicas de cara a la fase de grupos y aumenta las expectativas de la afición.

World Rugby confirmó que la preventa de entradas se habilitará el 18 de febrero de 2026, tras el registro previo de los fanáticos, y se extenderá por dos semanas. Con más de 2,5 millones de tickets disponibles y precios que van desde los 26 dólares, se espera una demanda histórica.

La campaña promocional, protagonizada por leyendas del rugby mundial, refuerza la emoción que genera Australia 2027. Los Pumas llegarán con credenciales sólidas, aspirando a ser protagonistas y contando con el respaldo masivo de su público.

El sorteo oficial, previsto para el 3 de diciembre, definirá los grupos y marcará el primer gran paso rumbo a la cita mundialista. Argentina, con Los Pumas entre los mejores del ranking, se prepara para vivir un Mundial que promete récords de pasión, asistencia y rivalidad.

