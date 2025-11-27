En medio de su preparación para el encuentro de cuartos de final, Boca podría contar con el retorno de Alan Velasco ante Argentinos Juniors. El volante, que no juega hace 52 días debido a una lesión en la rodilla derecha, participó en los últimos entrenamientos, está completamente recuperado y podría sumar minutos el domingo en La Bombonera.

Velasco jugó por última vez ante Newell's, partido donde disputó 70 minutos en octubre pasado. El mediocampista, que llegó por 10 millones de dólares desde el FC Dallas de la MLS, sufrió luego una distensión del ligamento lateral interno en su rodilla que en principio lo marginaba por el resto del 2025. No obstante, su evolución fue favorable y ya participó en los últimos entrenamientos, primero con los juveniles y luego integrándose con el plantel principal.

Después de hacer fútbol con los juveniles, Velasco está listo para volver en Boca.

Desde que llegó a Boca, en enero de 2025, Velasco acumuló 30 partidos, donde anotó un gol y aportó dos asistencias, pero nunca pudo establecerse dentro del equipo. Ahora, en una instancia importante en camino al objetivo de conquistar el Torneo Clausura, el futbolista por el que el Xeneize apostó fuerte tiene una chance de demostrar.