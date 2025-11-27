La Costa Atlántica de Río Negro se prepara para recibir un nuevo verano con una grilla cargada de actividades que combinan música en vivo, gastronomía regional, ferias y espectáculos gratuitos. Con el Golfo San Matías como escenario natural, Las Grutas y San Antonio Oeste darán inicio a la temporada 2025/2026 el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, en una apertura que busca atraer tanto a residentes como a turistas con propuestas para todos los gustos.

La programación incluye un Paseo Gastronómico con platos regionales y sabores frescos del mar, una Feria de Productores y Artesanos con diseños locales y emprendimientos de la zona, además de la participación de artistas locales que aportarán identidad y diversidad musical. A esto se suman actividades recreativas y culturales que darán color y dinamismo en distintos puntos del predio, consolidando a la región como un polo turístico con oferta cultural activa durante todo el verano.

En este sentido, la apertura de temporada genera gran expectativa entre prestadores y visitantes. Con un calendario organizado y propuestas gratuitas, Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este apuntan a consolidarse como destinos de referencia dentro de la Patagonia atlántica.

Pero además de la agenda cultural, los precios para el verano 2026 ya marcan el pulso de la temporada. El presidente de la Cámara de Comercio de Las Grutas, Walter Sequeira, aseguró que por el momento no hay grandes aumentos respecto al verano pasado. En hoteles, una habitación sale desde 75.000 pesos, dependiendo de la cercanía a la playa. “En los hoteles tenés el desayuno incluido, aunque significa un gasto extra salir todos los días a comer afuera”, explicó el dirigente.

En cuanto a los departamentos, los valores también se mantienen en línea con la temporada anterior. Los complejos grandes, para seis personas, rondan los 130 mil pesos por día, mientras que los monoambientes oscilan entre 45 mil y 65 mil pesos diarios. La mayoría de los alquileres incluyen wifi, televisión por cable, ropa de cama y aire acondicionado. Desde el sector turístico recomiendan verificar que los complejos estén inscriptos en Turismo para evitar estafas.

De esta manera, la Costa rionegrina se prepara para un verano que combina oferta cultural, gastronomía y precios de referencia, con el objetivo de atraer visitantes y fortalecer el trabajo de emprendedores locales en una temporada que promete ser clave para la economía regional.