La ciudad de Neuquén sumará un nuevo atractivo cultural y recreativo con la inauguración, el próximo 2 de diciembre, de un parque temático en homenaje a los héroes de Malvinas. El espacio, que ocupará más de 500 m², está ubicado en el Parque Central Este, junto al Cenotafio de Malvinas, un monumento simbólico que honra a los caídos en la guerra de 1982. Este nuevo espacio promete ser un lugar de encuentro familiar, con propuestas lúdicas, educativas y de integración, brindando una experiencia única tanto para los niños como para los adultos.

El espacio contará con réplicas de un barco inspirado en el ARA General Belgrano y una avioneta, en un intento de recrear, a través del juego, parte de la historia que marcó a los argentinos. Además, se incluirán juegos integradores, pensados para niños con diferentes capacidades, lo que permitirá a todas las familias disfrutar del espacio de manera inclusiva.

En cuanto a los avances de la obra, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, destacó en el programa La mañana es de la Primera por AM550 el estado actual de la construcción: "Estamos finalizando la obra que es la colocación del piso blanco de caucho continuo, que es distinto a la baldosa blanda. Este piso tendrá una gráfica inspirada en el mar y el sol, lo cual le dará un contexto histórico, tan importante para todos los argentinos", comentó la funcionaria.

La obra incluye, además, una nueva iluminación de vanguardia que resaltará el entorno, con nueve columnas y 54 reflectores, para brindar un ambiente adecuado en horarios nocturnos.

La inauguración no solo marcará la apertura de este nuevo parque, sino también de una mejora significativa en la iluminación del área circundante. "El 2 de diciembre se inaugura también, en conjunto con el parque, la iluminación de la zona, que contará con nueve columnas con 54 reflectores", añadió Rueda Cáceres.

Este proyecto fue realizado en conjunto con excombatientes de Malvinas, quienes aportaron su perspectiva y colaboración, asegurando que el parque sea un fiel reflejo de la memoria histórica de la guerra. "La idea es tener un circuito de parques en la ciudad, donde las familias puedan tener opciones para recorrer", comentó la subsecretaria. En este sentido, se está trabajando también en otros proyectos de parques temáticos, como el de los dinosaurios, que será inaugurado en el barrio Unión de Mayo.