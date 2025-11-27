Detuvieron en Chimpay a un hombre por robar cerezas en un campo próximo a la Ruta 22

En un operativo que realizó la Comisaría 39 de Chimpay se concluyó con la detención de un hombre de 31 años, quien fue interceptado cuando se desplazaba hacia el ejido urbano con dos baldes y un recolector cargados con cerezas. La situación fue advertida por un responsable de la empresa damnificada, que observó al sujeto caminando por la zona de bardas, en cercanías de la Ruta 22, y dio aviso a la policía.

La alerta motivó el envío urgente de una patrulla policial al lugar. Los efectivos identificaron y detuvieron al individuo para verificar antecedentes respecto de la actividad que decía realizar. El hombre tiene domicilio en el barrio Costanera de Chimpay e intentó justificar el traslado de la fruta y indicó que era cosechador de una empresa productora de cerezas, pero esa explicación no se sostuvo frente a las verificaciones iniciales que realizaron los intervinientes.

El procedimiento avanzó con la demora del sospechoso y el secuestro del material que llevaba, como parte de las actuaciones que se iniciaron por la presunta sustracción de producción frutícola. Los datos aportados señalan que el individuo fue puesto al descubierto cuando intentó eludir el accionar policial con argumentos falsos y que su detención se produjo en un contexto de respuesta inmediata a la denuncia del representante de la firma afectada. Con esa base, se dispuso el traslado del sospechoso a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes y formalizar las diligencias vinculadas al hecho denunciado.

Durante el traslado a la sede policial, el hombre intentó fugarse aún con el recolector colocado, lo que requirió una intervención directa de los efectivos que lo custodiaban. Ese intento de fuga fue neutralizado en el acceso a la dependencia y el sujeto fue reducido y aprehendido por el personal policial sin que se consignaran incidentes adicionales en esa maniobra.

La continuidad del procedimiento incluyó la formalización de la demora y el registro de los elementos incautados. El Ministerio Público Fiscal intervino y dispuso la notificación de imputación por el delito de hurto. La calificación se fundamentó en los elementos constatados al momento de la interceptación y en la información aportada por la empresa damnificada.

