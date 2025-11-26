Mientras Boca se prepara para otra semana importante buscando conquistar el Torneo Clausura, la noticia fue que Edinson Cavani inició esta semana entrenando junto a sus compañeros y apunta a meterse entre los titulares para jugar ante Argentinos. El Matador entrenó con normalidad desde el inicio luego de no poder hacerlo hace casi dos meses y pretende meterle presión a Claudio Úbeda de cara al domingo.

Después de sufrir una inflamación en el psoas que limitó su continuidad desde mediados de septiembre, Cavani se reintegró de a poco, pudo sumar minutos desde el banco ante Tigre (donde volvió a marcar) y Talleres. Ahora, el uruguayo apunta a integrar el doble turno de este miércoles y el táctico del jueves con la expectativa de recuperar un lugar en el equipo titular para el partido frente a Argentinos.

Ante esta situación, Úbeda enfrenta un dilema, ya que ha encontrado un once titular estable que solamente modifica por lesiones o suspensiones. No obstante, el bajón de rendimiento de Milton Giménez, que erró varias chances en los últimos tres encuentros, puede influir en la decisión sobre la formación. Cavani no es titular desde el empate contra Rosario Central en Arroyito y su último gol fue de penal frente a Tigre, luego de casi tres meses sin convertir.

Existe la posibilidad de que Giménez pierda su lugar, pero no necesariamente el uruguayo de 38 años sea su reemplazante. Úbeda evalúa también la presencia de mediocampista adicional, que sería Ander Herrera, para adelantar a Exequiel Zeballos en ataque. Todo esto a raíz de que en el 2-0 ante Talleres el primer tiempo de Boca no resultó convincente y sufrió en varias ocasiones a pesar de terminar resolviendo el cotejo a su favor.