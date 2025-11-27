En medio de un presente agitado por su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática gracias a su participación en MasterChef. Su regreso a la televisión no solo la reconectó con el público, sino que también la expuso a nuevas especulaciones sobre su vida afectiva, un terreno que en las últimas semanas sumó un capítulo inesperado.

Ya instalada nuevamente en el ámbito del espectáculo, Evangelina Anderson no esquiva el juego mediático. Con publicaciones sugerentes en redes sociales y salidas junto a sus amigas, la modelo volvió a despertar interés y comentarios. Pero entre todas las versiones, una ganó fuerza: la posibilidad de un vínculo sentimental con uno de sus compañeros del reality culinario.

El nombre que surgió con fuerza es el de Ian Lucas, un influencer de 26 años que hasta ahora no era conocido por el público masivo. Sin embargo, su participación en MasterChef y su creciente presencia en plataformas digitales lo colocaron rápidamente bajo la lupa, especialmente luego de aparecer junto a Evangelina Anderson en diversas publicaciones que mostraban una complicidad llamativa.

Los seguidores del programa no tardaron en detectar gestos, miradas y bromas entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, pero lo que parecía solo una química amistosa terminó convirtiéndose en un rumor cada vez más sólido. Las redes comenzaron a replicar capturas, videos y coincidencias que alimentaron la idea de un romance en pleno set de grabación.

La confirmación, al menos mediática, llegó desde A la tarde, donde Nadia Epstein aseguró que la relación ya estaría en marcha. “Evangelina está iniciando una relación con Ian Lucas”, lanzó sin rodeos, generando una ola inmediata de repercusiones tanto en el panel como entre los espectadores.

Pero el dato más contundente vino después. Según contó Nadia Epstein, una fuente cercana aportó un detalle que terminó de encender la polémica: “Ayer se fueron juntos de la grabación de MasterChef, estuvieron en la camioneta de ella y fueron a la casa de él”. Una información que, además, incluiría el aval de testigos que los habrían visto compartir varios momentos fuera del set.

Incluso, la ex Gran Hermano remató la bomba con una frase que resonó fuerte: “Me dijeron ‘raro que Ventura no lo cuente, porque los vio muchas veces juntos’”. Una sentencia que, lejos de cerrar el tema, promete seguir alimentando la novela entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, el romance que ya se cocina a fuego lento detrás de cámaras.