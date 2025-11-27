Lanús vivió una de esas noches que quedan guardadas para siempre, más allá del resultado. Tras la eliminación frente a Tigre, La Fortaleza explotó en un solo grito: el adiós del Laucha. Lautaro Acosta, símbolo máximo del club y campeón reciente de la Copa Sudamericana, eligió cerrar su carrera donde todo empezó. Y la gente, fiel a su historia, lo despidió como a un prócer moderno.

La previa tuvo un detalle que pintó de cuerpo entero el ambiente: pasillo de honor al campeón. Los jugadores de Tigre formaron la hilera y le abrieron paso al equipo granate, con Acosta al frente. La ovación cayó como una avalancha desde las cuatro tribunas, repletas para decirle gracias al delantero que convirtió cada regreso en un acto de amor.

A los 37 años y después de 429 partidos con la camiseta granate, el Laucha tomó el micrófono con la voz quebrada. Habló corto, casi susurrado, entre lágrimas. Admitió estar en shock, mezclando alegría por el título reciente y tristeza por el adiós definitivo. “Lanús es mi casa”, soltó, mientras miles levantaban sus celulares, pañuelos y aplausos.

Su historia lo respalda: debut en 2006, campeón del Apertura 2007, salto a Sevilla por 7,5 millones de euros, paso por Europa con lesiones que le frenaron el despegue y una vuelta que dio inicio a la parte más gloriosa de su carrera. Desde 2013, sumó cinco títulos, finales internacionales y una idolatría que llegó incluso al bronce de su estatua.

La última postal fue perfecta para él: cancha llena, clima de fiesta, ovación eterna. La derrota, anecdótica. El Laucha se despidió mirando a la tribuna que lo acompañó toda la vida y la tribuna le respondió como a los que construyen historia de verdad.