La zona sur del Parque Nacional Lanín reiteró un importante recordatorio para todos aquellos que visiten el área Catritre: está prohibido estacionar en el camino de ingreso. Este tramo de la vía es crucial para garantizar la circulación y el paso de los equipos de emergencia, como brigadas de incendios (ICE), ambulancias y Bomberos Voluntarios, que deben tener el acceso libre en todo momento ante cualquier situación de urgencia.

El parque hizo un llamado a la colaboración de la comunidad y los turistas, instando a respetar las normativas vigentes para evitar obstrucciones. Se recordó que el estacionamiento habilitado está disponible en el ingreso al área, en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40, garantizando así un acceso seguro tanto para los vehículos particulares como para los servicios de emergencia. Además, se aconseja evitar ingresar a la zona de uso diurno con vehículos pequeños que remolquen casillas rodantes, ya que esto podría generar dificultades de maniobra y obstrucciones en el camino.

Con el inicio de la temporada estival y el aumento de visitantes al Parque Nacional Lanín, las autoridades del parque también hicieron hincapié en una serie de pautas para disfrutar del lugar de manera responsable. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la prevención de incendios forestales, con el recordatorio de que está prohibido hacer fuego fuera de las áreas habilitadas, además de la importancia de utilizar calentadores y extremar precauciones para evitar cualquier actividad que pueda generar chispas.

El Parque Nacional Lanín también recordó que es esencial respetar los senderos habilitados y las indicaciones del personal del parque, no alimentar a la fauna y asegurar la correcta disposición de residuos, guardando la basura hasta encontrar un sitio adecuado para su disposición.

Asimismo, se destacó que no está permitido el ingreso de mascotas, salvo en las excepciones reglamentadas, y se hizo especial énfasis en la necesidad de cuidar los recursos hídricos, evitando contaminar ríos y lagos, y utilizando productos biodegradables para el aseo personal.

Con estas medidas, el Parque Nacional Lanín busca garantizar la conservación del entorno natural y la seguridad de todos los visitantes, promoviendo un turismo responsable y consciente durante la temporada de verano.