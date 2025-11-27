El Reducido de la Primera Nacional llega a su instancia decisiva envuelto en la polémica y la AFA decidió jugar una carta fuerte: Facundo Tello, árbitro FIFA con recorrido internacional, será el encargado de dirigir la vuelta de la final entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, donde se definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.

El encuentro se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Abel Sastre, que promete un clima caliente después de una temporada marcada por reclamos, fallos discutidos y señales de desconfianza que se repitieron en distintas fases del torneo. Frente a ese contexto, la designación de Tello apunta a aportar mayor transparencia y un criterio firme para un choque que no admite errores.

Con 43 años y reciente protagonista del explosivo Racing-River por los octavos del Clausura, Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como asistentes, y por Edgardo Zamora como cuarto árbitro. Desde Ezeiza, el VAR estará a cargo de Nicolás Lamolina y Lucas Germanotta, en línea con la decisión de la AFA de reforzar la tecnología en las definiciones del ascenso.

La serie llega con ventaja para Estudiantes, que ganó 2-0 en la ida con goles de Tomás González y Juan Antonini. Los cordobeses sueñan con regresar a Primera División después de 40 años, pero en la Patagonia nadie baja los brazos. Madryn, que arrastra broncas por fallos polémicos en instancias previas, buscará una remontada histórica ante su gente para forzar el alargue o directamente dar vuelta la serie en los 90 minutos.

Sin ventaja deportiva y con la presión del ascenso como telón de fondo, la final promete ser un choque de alto voltaje, donde cada decisión arbitral puede cambiar la historia. Tello, en el centro de la escena, deberá manejar un partido cargado de tensión, expectativa y una atmósfera decisiva en la Patagonia.