La comunidad de Catriel se prepara para movilizarse este viernes 28 de noviembre a las 18.30, para acompañar el pedido de justicia de la familia Gutiérrez. La concentración, según comentaron allegados directos a Mejor Informado, será desde el SUM donde fueron veladas las víctimas, ubicado en San Martín al 200, frente a la Municipalidad. Recorrerán la calle hasta la rotonda y volverán por la misma calle.

Qué ocurrió en la Ruta Nacional 22

El viernes pasado, cuatro integrantes de una misma familia murieron tras ser embestidos por una camioneta que circulaba a alta velocidad. El único sobreviviente, José Pastor Gutiérrez, relató lo sucedido y pidió que la investigación avance.

“Me chocaron de atrás, se prendió fuego la camioneta y no pude sacar a mis dos nietos, mi hija mayor y mi esposa”, declaró Gutiérrez en Canal 10. Su esposa era la médica Liliana Cocuzza.

Ese mismo día, el hombre había recibido la noticia del nacimiento de su tercer nieto.

Avances judiciales e imputación por cuádruple homicidio culposo

La causa es investigada por la Fiscalía, que imputó a Axel Adrián “Chinito” Araneda, de 29 años, por cuádruple homicidio culposo. Según el abogado de la familia, el conductor habría circulado a 170 km/h, usado el celular y consumido alcohol antes del impacto.

El Ministerio Público Fiscal solicitó testigos que puedan aportar datos para esclarecer la mecánica del siniestro.

El pedido de la familia para recuperar una computadora

Gutiérrez también pidió colaboración para encontrar una computadora con recuerdos familiares. Según relató, el maletero del vehículo se desprendió y se extravió una valija rosada con lunares que contenía la netbook y prendas personales.

“No necesito la ropa, solo la computadora. Allí están fotos hermosas con mis nietos”, expresó.

El pedido fue difundido en redes sociales para facilitar su búsqueda.