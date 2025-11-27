La Municipalidad de Neuquén lanzó una nueva edición del tradicional concurso de dibujos navideños destinado a las infancias de hasta 12 años. Las urnas para depositar los dibujos ya están disponibles en los dos edificios municipales, en la ETON, en las comisiones vecinales, en los nodos municipales y en las áreas de pediatría de la salud pública. Las y los participantes podrán acercar sus dibujos hasta el 17 de diciembre. El 18 de diciembre se realizará el sorteo en vivo a través del Instagram oficial de la Municipalidad.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que el objetivo es que “la mayor cantidad de niños y niñas puedan participar dejando su dibujito navideño, y luego hacemos un sorteo con importantes premios”. Señaló además que se trata de una iniciativa que se repite cada año “y las infancias se súper divierten y disfrutan”. Entre los premios principales mencionó bicicletas, juguetes y otros regalos.

La funcionaria también resaltó el alto nivel de participación: el año pasado se recibieron más de 3.500 dibujos. Adelantó que, a partir de la semana próxima, estarán en la explanada del Monumento a San Martín con una urna y materiales para que las infancias turistas también puedan sumarse. Los dibujos deben incluir el nombre del niño o niña y un número de teléfono de un tutor. “Una vez que termina el sorteo, llamamos al adulto responsable y coordinamos la entrega de los premios”, explicó.

Por último, De Giovanetti subrayó la creatividad de las infancias: “Los chicos expresan muchísimo, hacen muchos dibujos. Durante todo el año los dejamos exhibidos en la dirección de Niñez”.