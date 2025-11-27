En plena cuenta regresiva hacia el esperado evento Párense de manos, Flor Vigna volvió a quedar envuelta en un momento incómodo que la sorprendió al aire. La actriz se prepara para protagonizar su enfrentamiento con Mica Viciconte, una rivalidad histórica que nació en Combate y que promete tener su cierre definitivo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Pero en medio de esa preparación, un gesto de Nico Occhiato cayó bastante mal.

La situación salió a la luz cuando Flor Vigna visitó el programa de Mario Pergolini en Vorterix y relató el instante exacto en el que descubrió, casi por accidente, que Nico Occhiato, su expareja y compañero en sus inicios televisivos, estaba interesado en conducir la pelea. La información la tomó desprevenida y encendió su fastidio. “Yo vi en un tape que había pedido presentar la pelea”, reveló, sorprendiendo incluso al equipo que la acompañaba.

En ese momento, Robert Galatti, integrante de Paren la Mano y parte de la organización de Párense de manos, intervino para aclarar la situación. “Sí, estamos viendo si es posible”, afirmó, confirmando que la posibilidad está sobre la mesa. Sin embargo, lejos de tomarlo como una curiosidad simpática, Flor Vigna reaccionó con contundencia, dejando en claro que la idea no le cayó nada bien.

“¡Qué guacho venir y pedir eso!”, lanzó Flor Vigna, una frase que rápidamente se viralizó y que expuso el nivel de incomodidad que le generó la intención de Nico Occhiato de involucrarse en un evento del que ella es protagonista. Luego profundizó en el motivo detrás de su disgusto y dejó una reflexión que resonó fuerte: “Para la gente sos ‘la ex de…’ por un montón de tiempo. Ganar la pelea y que el cinturón te lo dé tu ex... es raro”.

Mientras tanto, la expectativa por el combate entre Flor Vigna y Mica Viciconte sigue creciendo. La organización de Luquitas Rodríguez define este duelo como el cierre de una era y un enfrentamiento entre dos figuras que marcaron un antes y un después dentro del reality. En paralelo, los condimentos externos, como este cruce con Nico Occhiato, suman tensión y alimentan la previa.

Con los entrenamientos avanzando y el público cada vez más expectante, Flor Vigna se enfoca en llegar preparada al ring y dejar atrás viejas etiquetas. Aunque los desafíos arriba del cuadrilátero serán intensos, lo que ocurre fuera de él ya promete dar tanto que hablar como la pelea misma.

A medida que se acerca la fecha, todo indica que el cruce entre Flor Vigna y Mica Viciconte no solo será uno de los momentos más intensos del año, sino también una oportunidad para que ambas redefinan sus historias públicas. En medio del ruido mediático y las viejas tensiones, el público ya tomó posición y sigue cada detalle de la previa, atento a cómo se desenvolverá este capítulo que mezcla deporte, espectáculo y una rivalidad que marcó a toda una generación televisiva.