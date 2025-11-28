Más allá de la disputa por el título del Brasileirão y la Copa Libertadores entre los poderosos Flamengo y Palmeiras, la pelea por el descenso está que arde. El Santos de Neymar goleó a Sport Recife 3-0 y obtuvo un triunfo clave para mantener la categoría. Después de conocerse que tenía una lesión de meniscos, Ney arriesgó su físico y marcó el primer tanto en la victoria del Peixe, que por el momento abandona la zona roja a dos fechas del final.

La apertura del marcador fue cortesía del crack, que luego de un contraataque que condujo Guilherme, recibió y definió con tranquilidad para establecer el 1-0 en Vila Belmiro ante el ya descendido Sport Recife. Ya con el Peixe arriba por el tanto de su estrella, un gol en contra de Lucas amplío la distancia mientras que Schmidt, asistido por Ney, estableció cifras definitivas.

El delantero de 33 años arrastra una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. Es por esto que se especulaba que no iba a poder formar parte de la recta final del Brasileirão y se perdería lo que resta del año. Los estudios detectaron una ruptura en la zona, generándole dolor e inestabilidad al apoyar, y el cuerpo médico recomendó una artroscopia inmediata. No obstante, el brasileño decidió desafiar la sugerencia de los especialistas, se entrenó con normalidad junto al plantel y hoy fue clave en una victoria que podría darle la salvación a Santos.

Así está la lucha por no descender

Con esta victoria, Santos abandona parcialmente la zona de descenso, sacándole dos puntos de ventaja al Vitória, que por ahora es el último de los cuatro en perder la categoría. Sin embargo, no puede descuidarse porque el Leão da Barra tiene un partido menos, que jugará mañana ante Mirassol. Otro que quedó complicado es Inter de Porto Alegre, comandado por Ramón Díaz, que está igualado en puntos con el Peixe y debe sumar para salvarse en sus duelos ante São Paulo y Bragantino.

Por el lado de los liderados por Neymar, sus últimos dos partidos serán como visitante ante Juventude, rival al que condenaron con la victoria de hoy, y cerrando el torneo contra Cruzeiro en Vila Belmiro. Vitória, el que podría ser responsable de la pesadilla del Santos, cierra parecido a Inter: visitará a Bragantino y recibirá en la última fecha a São Paulo. Por último, el Fortaleza de Martín Palermo tiene chances pero son remotas: recibe a Corinthians y va de visitante frente a Botafogo, además de no depender de sí mismo.