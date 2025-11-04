¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Final 100% brasileña

Palmeiras y Flamengo, cara a cara por la gloria: ya se venden las entradas para Lima

La Conmebol habilitó la venta oficial de tickets para la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se jugará el 29 de noviembre en el Monumental de Lima.

Por Marcelo Figueroa
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 15:57
El Monumental de Lima será testigo de una nueva final brasileña: Palmeiras y Flamengo volverán a cruzarse en busca de la Gloria Eterna

La espera terminó. La Conmebol abrió oficialmente la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025, que tendrá a dos gigantes de Brasil frente a frente: Palmeiras y Flamengo. El encuentro decisivo se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental “U” de Lima, Perú, desde las 16:00 (hora Argentina).

Los fanáticos que sueñen con estar presentes en la definición más esperada del continente podrán adquirir sus tickets exclusivamente a través del sitio oficial libertadores.eleventickets.com, el único canal habilitado por la organización.

Para esta edición, la Conmebol estableció tres categorías de entradas: la Categoría 1, con un valor de 320 dólares; la Categoría 2, disponible por 200 dólares; y la Categoría 3, reservada para los hinchas de los clubes finalistas, con un precio de 95 dólares.

Cada institución definirá en los próximos días su propio sistema de venta y asignación de cupos para sus simpatizantes. Tanto Palmeiras como Flamengo informarán los detalles para socios y abonados, mientras que los palquistas contarán con un proceso de acceso particular.

La entidad sudamericana advirtió que la venta general ya está activa y recordó que las entradas sólo deben adquirirse en la plataforma oficial para evitar fraudes o inconvenientes.

Con Lima como escenario y dos potencias brasileñas en busca de la Gloria Eterna, la final promete un nuevo capítulo de una rivalidad que ya se volvió un clásico continental.

