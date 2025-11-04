La espera terminó. La Conmebol abrió oficialmente la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025, que tendrá a dos gigantes de Brasil frente a frente: Palmeiras y Flamengo. El encuentro decisivo se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental “U” de Lima, Perú, desde las 16:00 (hora Argentina).

Los fanáticos que sueñen con estar presentes en la definición más esperada del continente podrán adquirir sus tickets exclusivamente a través del sitio oficial libertadores.eleventickets.com, el único canal habilitado por la organización.

Para esta edición, la Conmebol estableció tres categorías de entradas: la Categoría 1, con un valor de 320 dólares; la Categoría 2, disponible por 200 dólares; y la Categoría 3, reservada para los hinchas de los clubes finalistas, con un precio de 95 dólares.

Cada institución definirá en los próximos días su propio sistema de venta y asignación de cupos para sus simpatizantes. Tanto Palmeiras como Flamengo informarán los detalles para socios y abonados, mientras que los palquistas contarán con un proceso de acceso particular.

La entidad sudamericana advirtió que la venta general ya está activa y recordó que las entradas sólo deben adquirirse en la plataforma oficial para evitar fraudes o inconvenientes.

Con Lima como escenario y dos potencias brasileñas en busca de la Gloria Eterna, la final promete un nuevo capítulo de una rivalidad que ya se volvió un clásico continental.