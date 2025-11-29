Durante este 29 y 30 de noviembre se desarrollar la edición 41 del Seven de la República de Rugby en las canchas del Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club de Entre Ríos. El torneo tendrá su versión masculina y femenina donde los equipos del Alto Valle disputan la zona campeonato.

El equipo masculino disputará por segunda vez la fase campeonato, luego de varias temporadas en ascenso, y lograr el título en el 2024, ahora llega el gran desafío de medirse con las principales uniones del país.

Durante todo el sábado será la fase de grupos, donde el elenco del Valle se medirá con Tucumán, Buenos Aires, y cerrará con el seleccionado de Uruguay.

El plantel está compuesto por Mateo Nogueira, Federico Gauna, Maron Rey, Nicolás Medina, Facundo Nogueira, Francisco Puricelli, Matías Morales, Bautista Nogueira, Facundo Morales, Tomás Amusanegui, Emiliano Lupiañia, Joaquín Barrios, Juan Manson, Cesar Buffa Diego Liberman,

Fede Gauna, carga de try para Alto Valle

Por su parte el equipo femenino de mayores también juega campeonato, instancias que supo hacer podio. Se medirán con Tucumán, Córdoba y Cuyo.

El equipo: Agustina Giomatti, Candela Juan, Daniza Gutiérrez, Florencia Farroni, Génesis Guzmán, Guadalupe Santana, Luciana Montaña, María Nieva, María Perea, Morena Roldán, Paloma Esquivel, Samanta Bender.

Para ambos seleccionados el objetivo será mantener su lugar en la máxima categoría en modalidad seven, que sirve como cierre de la temporada 2025 en el plano nacional.