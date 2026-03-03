En el cierre de la jornada de lunes, River visita a Independiente Rivadavia de Mendoza este lunes en el Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en El Monumental con un triunfo ante Banfield y mientras espera por la llegada de Eduardo Coudet, el Millonario visita al líder de la Zona B, que viene de igualar 1-1 en su visita a Racing. Por ahora, es empate victoria del Azul del Parque por 1-0.

Ríos y un golazo para el 1-0

El local encontró la apertura del marcador con una inspiración individual de Gonzalo Ríos, que luego de un córner de Sebastián Villa que fue rechazado por la defensa de River ejecutó un zurdazo de primera y de aire que sorprendió a Santiago Beltrán por el primer poste y desató el grito desaforado de los hinchas locales en el Malvinas Argentinas.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras

Estadio: Malvinas Argentinas.

El encuentro se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 21, por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, junto al Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello.

La previa

El triunfo ante Banfield por 3-1 le sirvió al elenco de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. El siguiente desafío, ya con el interinato de Escudero, será mantener la senda de la victoria contra el puntero del campeonato, mientras se espera la llegada del Chacho Coudet como nuevo técnico.

En cuanto al equipo, casi todos los nombres que enfrentaron al Taladro se repetirán, con excepción de uno. El neuquino Marcos Acuña, uno de los más cuestionados tras la ida de Gallardo, ingresará al equipo en lugar del juvenil Facundo González. Dentro de los puestos de playoffs de la Zona B (marcha quinto con 10 unidades), La Banda tiene el objetivo de afirmarse y dejar atrás el pobre arranque de campeonato vivido.

Acuña vuelve al once tras la polémica post salida de Gallardo.

Por su parte, el elenco dirigido por Alfredo Berti tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias, un empate y una sola derrota en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto tanto de la Zona B como de la tabla anual. El entrenador, que tendrá como novedad el regreso de Alex Arce a la convocatoria tras fracturarse la clavícula, repetiría equipo por tercera vez seguida. En pos de seguir sumando, la Lepra mendocina afronta un histórico año en el que jugará la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

El colombiano Villa, la figura rutilante de La Lepra mendocina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro empataron 0-0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda de penales, con Villa definiendo la serie y certificando su buena racha contra River. Más adelante, el cuadro mendocino terminó levantando el trofeo de la competencia más federal del país.