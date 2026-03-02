Durante esta temporada 2025-2026 se registró un total de 106 incendios forestales, rurales y de interfase en Neuquén, bajo un contexto de emergencia ígnea y prohibición de hacer fuego en todo el territorio.

Afortunadamente, un dato positivo que demuestra la rápida respuesta es que el tiempo promedio fue de dos horas: desde el llamado de alerta hasta la llegada de las brigadas al lugar del incendio.

Según datos, 29% de los incendios fue extinguido en menos de dos horas, en la instancia conocida como “primer ataque”, mientras que 54% logró ser controlado en menos de ocho horas.

Desde el sector aclararon que estos resultados no fueron producto del azar, sino del fortalecimiento del sistema de prevención y combate del fuego, que en los últimos meses sumó equipamiento, tecnología y recursos humanos.

Para afrontar la temporada se desplegó una estructura ampliada que incluyó cinco medios aéreos operativos y más de 750 horas de vuelo acumuladas. En tierra, trabajaron 60 vehículos y 11 drones destinados a tareas de monitoreo y detección temprana.

El operativo también incorporó 50 nuevos brigadistas, alcanzando un total de 220 combatientes distribuidos en toda la provincia.

Según el balance oficial, la inversión en equipamiento, tecnología y recursos humanos contribuyó a reducir significativamente el impacto de los incendios y a optimizar los tiempos de intervención durante una época compleja.