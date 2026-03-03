A casi seis meses del episodio que conmocionó a la localidad mendocina de La Paz, la causa por la adolescente que se atrincheró armada en su escuela dio un giro inesperado: un celador fue detenido tras una denuncia por abuso sexual.

La menor, de 14 años, relató durante una entrevista con profesionales que habría sido víctima de un hecho de abuso por parte de una persona vinculada a la institución educativa. La declaración se produjo en el marco del acompañamiento psicológico y el seguimiento realizado por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) luego del dramático episodio ocurrido en el colegio.

Con esa información, se formalizó una denuncia judicial que derivó en la detención preventiva del celador señalado. La medida fue ordenada por la fiscal Laura Nieto, quien está a cargo de la investigación. En las próximas horas se definirá la situación procesal del acusado, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas.

En los días posteriores al hecho, las primeras hipótesis apuntaban a posibles situaciones de bullying, conflictos escolares o incluso grooming como factores que podrían haber influido en la conducta de la adolescente. Sin embargo, el testimonio brindado ante los especialistas modificó el rumbo de la causa y abrió una nueva línea investigativa.

El episodio ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, donde la joven ingresó con una pistola 9 milímetros que había sustraído a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis. Durante varias horas permaneció dentro del establecimiento y efectuó disparos al aire, lo que obligó a evacuar a alumnos y docentes. Algunos estudiantes debieron recibir asistencia médica por crisis nerviosas.

Tras un intenso operativo de contención que se extendió por aproximadamente seis horas, la adolescente entregó el arma y fue trasladada en ambulancia a un hospital local. Desde entonces, su situación fue monitoreada por equipos interdisciplinarios con el objetivo de resguardar su integridad y evaluar el contexto que derivó en el hecho.

Ahora, con la detención del celador y la denuncia formalizada, la investigación se centra en esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes, en un caso que volvió a generar conmoción en la comunidad educativa de Mendoza.