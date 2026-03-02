La Cooperativa CALF confirmó que el servicio eléctrico quedó restablecido en su totalidad tras el corte de energía registrado en un sector de la ciudad de Neuquén.

Según la última actualización oficial, finalizaron las tareas de emergencia y todos los usuarios ya cuentan nuevamente con suministro normal. Desde la entidad agradecieron la comprensión de los vecinos durante la interrupción.

Cómo fue el corte de energía

El corte eléctrico se produjo de manera imprevista y afectó el área comprendida entre las calles Cornelio Saavedra y Teniente Eduardo O’Connor, en las inmediaciones de la avenida Mosconi (ex Ruta 22).

En una actualización previa, CALF había informado que el servicio se había normalizado parcialmente desde Teniente Eduardo O’Connor hasta calle Cholar, mientras que el sector comprendido entre Cholar y Cornelio Saavedra permanecía fuera de servicio.

Trabajo de cuadrillas en la zona

Cuadrillas de guardia fueron desplegadas en el lugar para detectar la falla y avanzar con la reparación. En ese momento, la cooperativa indicó que no había un tiempo estimado de normalización hasta determinar el origen del problema eléctrico.

Finalmente, tras completar las tareas de emergencia, el suministro quedó restablecido para la totalidad de los usuarios afectados.