Durante este lunes, la diputada provincial Gisselle Stillger, del bloque Arriba Neuquén, presentó un proyecto de comunicación mediante el cual se insta al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia a reducir a la mitad el período de feria judicial anual.

La iniciativa propone que la feria se reduzca a una semana en julio y dos semanas en enero, siguiendo el nuevo paradigma procesal instaurado por el Código Procesal Civil Adversarial y la próxima reforma del proceso de familia.

“El nuevo Código Procesal exige celeridad, responsabilidad y dinamismo. La organización del servicio de justicia debe estar a la altura de ese cambio cultural”, sostuvo la legisladora.

El proyecto parte de una premisa que manifiesta que la justicia es un servicio esencial del Estado y debe garantizar continuidad, previsibilidad y respuestas en tiempo razonable. Plantea que la reducción de la feria no implica eliminar el descanso del personal judicial, sino reorganizarlo bajo criterios modernos.

Según el proyecto, se haría mediante sistemas de turnos y licencias escalonadas que aseguren el funcionamiento continuo del servicio.

Desde el bloque Arriba Neuquén remarcaron que la digitalización de expedientes, la implementación de audiencias virtuales y la gestión electrónica han eliminado muchas de las limitaciones que anteriormente justificaban las ferias extensas de un mes en enero y dos semanas en julio.

La iniciativa también destaca el impacto que los tiempos judiciales tienen en la vida cotidiana de las personas y en la actividad económica. Cada semana de suspensión general de plazos retrasa resoluciones vinculadas a alimentos, contratos, ejecuciones y derechos fundamentales.

“El Estado exige eficiencia a los ciudadanos y a los litigantes. Es razonable que también revise sus propias estructuras cuando generan demoras institucionales”, expresó Stillger.

Finalmente, el proyecto aclara que no se trata de una injerencia sobre la autonomía del Poder Judicial, sino de una invitación al diálogo institucional en el marco de un proceso de modernización.