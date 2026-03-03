En uno de los partidos a priori más atractivos de la fecha 8, Vélez se llevó un triunfo clave por 1-0 en su visita a Estudiantes en el Estadio UNO y es el único puntero de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Ambos llegaban al encuentro invictos y punteros, pero el Fortín encontró la ventaja gracias al gol de Florián Monzón en la segunda parte y se subió a la cima del grupo, sacándole la imbatibilidad al Pincha en su casa.

No fue el encuentro lleno de emociones que prometían y se jugó como un duelo entre aspirantes al título, pero dentro de ese contexto muy parejo, el Fortín fue de menos a más y golpeó en una de las pocas ocasiones claras. Monzón, a puro oportunismo, capturó un rebote en el área y venció a Fernando Muslera para su primer tanto desde que volvió a Vélez. Desde allí, los de Guillermo Barros Schelotto (que tuvo una noche particular con el público pincharrata insultándolo) intentaron cerrar los caminos de un Estudiantes que puso muchos atacantes pero no encontró claridad.

A pesar de algunos contraataques del visitante, el resultado siguió igual hasta lo último, en donde los últimos embates de un Pincha desesperado obligaron a los de Liniers a resistir hasta que Sebastián Martínez pitó el final. Victoria clave de un Vélez que sigue cosechando éxitos y se consolida arriba en la Zona A. Continúa sin conocer la derrota en el Torneo Apertura y a la vez que le saca tres puntos a su rival de hoy, también le arrancó el invicto.

Monzón le dio la victoria a Vélez

La paridad se rompió a los 13 minutos del segundo tiempo y el Fortín se adelantó a través de una jugada sucia que terminó en la red por el oportunismo de Monzón. El delantero capturó el remate de afuera de Claudio Baeza que rebotó en el camino, alcanzó a girarse y la puso por encima de Fernando Muslera para adelantar a los de Liniers.

Andrada tuvo el segundo

Con la ventaja consumada, Estudiantes empezó a venirse contra el arco de Vélez y el Fortín comenzó a aprovechar los espacios que fueron quedando en el fondo local. El ingresado Matías Arias encontró con un gran cambio de frente a Tobías Andrada, que controló y se fue contra el arco de Muslera, pero su remate al primer palo dio contra el lateral de la red.

Carrillo y una clara oportunidad

En un partido parejo con muy pocas chances de gol, el mejor ataque del primer tiempo fue el de Estudiantes. El que llegó al fondo por la derecha fue el lateral Eric Meza y su centro al punto penal encontró la llegada de Guido Carrillo, que arremetió y le pegó como pudo, pero su intento se fue por encima del arco velezano.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Vélez: Alvaro Montero; Joaquín García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elias Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Imanol Machuca, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Andrés Merlos.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

La previa

Se cerró una puerta y se abrió otra en 1 y 57. La victoria ante Newell's supuso un inicio con el pie derecho para el ciclo de Alexander Medina, que tendrá el reto de ocupar el lugar de Eduardo Domínguez luego de su marcha al Atlético Mineiro. Para este encuentro, el Cacique dispuso devolverle la titularidad a Edwuin Cetré, que se quedó en el club tras múltiples intentos fallidos de transferirlo. En el medio, el sondeo por Alan Rodríguez apunta a paliar la dura baja de Cristian Medina, que sí se marchó al Botafogo hace 10 días.

Por el lado de Vélez, sigue sin conocer "la calle Derrota". Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto viajan a La Plata buscando un nuevo golpe que les permita ilusionarse con estar en la pelea. Para este partido, el Fortín afronta las bajas del goleador Matías Pellegrini y la del creativo Diego Valdés, lo que obliga al Mellizo reconfigurar su frente de ataque. Imanol Machuca, recontratado en este mercado luego de ser eximido de sanción por el escándalo de las nacionalidades truchas, tendrá su primera titularidad.