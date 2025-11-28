Parte de la comisión directiva de Deportivo Rincón, encabezada por el secretario General de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Rio Negro y La Pampa,, Marcelo Rucci, el presidente de la subcomisión de fútbol de la entidad del norte neuquino, Nicolás Mondini y el dirigente Ariel "Cutu" Moyano mantuvo una reunión institucional con el presidente del Racing Club de Avellaneda, Diego Milito, para avanzar en un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

Luego de un encuentro muy positivo, se dejó encaminado un acuerdo que permitirá trabajar en conjunto en distintas áreas.

En Avellaneda la dirigencia de la Academia recibió a sus pares de El León del Norte

Entre los puntos destacados se proyectan acciones de formación deportiva, detección de talentos, capacitación para cuerpos técnicos, intercambio de metodologías, y desarrollo institucional. Ambas dirigencias destacaron la importancia del vínculo y coincidieron en seguir construyendo una relación que fortalezca el crecimiento deportivo y formativo.

En las próximas semanas, en conferencia de prensa, la institución afiliada a la LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) informará más cuestiones del acuerdo arribado.