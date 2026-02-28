Neuquén pondrá en marcha nueve escuelas infantiles: dónde estarán ubicadas

Este año el nivel Inicial transita fortalecido a partir de la puesta en funcionamiento de nueve nuevas instituciones. Entre ellas se destaca la inauguración de la primera Escuela Rural Infantil número 92 en Caviahue.



Al cortar las cintas junto a la comunidad educativa de esa localidad, el gobernador Rolando Figueroa explicó que en la Provincia es obligatorio enviar a los niños de 4 y 5 años a la escuela y que ahora, en algunos lugares, existen escuelas infantiles desde el año de edad. “¿Por qué? -se preguntó-. Porque la primera infancia necesita un abordaje especial. Porque desde la primera infancia tenemos que igualar las líneas de partida”, expresó.



Recalcó que ese acompañamiento debe continuar a lo largo de las trayectorias escolares y consideró importante el acceso a las becas Gregorio Álvarez, que alcanzan a los demás niveles para contribuir incluso a que los estudiantes de la provincia accedan a la educación superior.



Acciones concretas

Aparte de la institución inaugurada en Caviahue, las nuevas escuelas infantiles que funcionan a partir de este año son la número 9 de Zapala, 12 de San Martín de los Andes, 16 de Chos Malal, 75 de Aluminé, 81 de Rincón de los Sauces, 14, 21 y 88 de Neuquén capital; con la previsión de sumar otras en los próximos meses.



Además de la creación de estas nuevas instituciones, durante el verano se realizaron obras de mejoramiento en 11 edificios de jardines de Infantes y en diversos espacios de nivel Inicial que funcionan en escuelas primarias.



El Cuerpo Colegiado del CPE aprobó por unanimidad la creación de la figura de Maestro de Alfabetización Digital de Nivel Inicial (MADNI), a partir de la transformación y adecuación de más de 30 cargos en las plantas funcionales de las escuelas infantiles y jardines de infantes. También se concretaron más de 28 transferencias de cargos a jardines de infantes y escuelas infantiles, una medida que impacta en la jerarquización del nivel.



En materia de mantenimiento e intervenciones estivales se trabajó en los jardines de infantes número 1, 6, 10, 28, 32, 33, 36 y 77 de la ciudad de Neuquén; 41 y 67 de San Patricio del Chañar; y 47 de Rincón de los Sauces; así como en espacios de Inicial de escuelas primarias como la número 148 de Zapala, 8 de Ramón Castro, 269 de Cutral Co y 101 de Neuquén.



En estos establecimientos se realizaron tareas vinculadas al reacondicionamiento de sanitarios y baños adaptados, refuncionalización de espacios, colocación y recambio de aberturas, pintura, impermeabilización de techos, mejoras en cloacas, cambio de mobiliario de cocina, cercos perimetrales, cisternas y patios, entre otras intervenciones.



Asimismo, se llevaron adelante mejoras integrales en los sectores exteriores de juego, incluidos los patios de escuelas primarias, con la incorporación de plazas blandas y otros dispositivos como parte de la revalorización de estos espacios pedagógicos.



Un taller con impronta en los espacios de nivel Inicial



El Taller Didáctico, dependiente del nivel Inicial y con sede central en Neuquén capital, sumó siete nuevos cargos específicos creados para garantizar el acompañamiento de las trayectorias escolares de bebés, niños y niñas, así como de los docentes que utilizan materiales didácticos en distintas sedes de la Provincia.



También se creó una nueva sede del taller en Las Lajas y cuatro cargos más -entre diseñadores y carpinteros- para fortalecer la producción y ampliación del material didáctico ofrecido.