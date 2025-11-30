Se corrió el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, capítulo 23 de la temporada que define a su nuevo campeón. Norris, Piastri y Verstappen animarón un carrerón que terminó en manos del neerlandés. Para el argentino Franco Colapinto, terminó redondenando una carrera discreta y en el puesto 14, beneficiado por toques y abandonos.

Para Franco, fue terminar un fin de semana complicado, escalando posiciones luego de salir desde boxes producto de arreglos que debió hacer el equipo de Alpine en la monoplaza. Si bien el auto no se mostró competitivo, supo mantenerse en pista y aprovechar los quedos de otros rivales.

Primero fue el toque de Hulkenberg y su compañero de equipo Gasly, quien dejó afuera al alemán y último al francés. Luego los abandonos de Stroll y Hadjar, y los errores de Ocon, fueron los puestos que fue escalando el piloto argentino para quedar en el puesto 14, por detrás de Bortoleto, quien también partió del fondo.

A lo largo del Gran premio, Colapinto no pasó del fondo de la grilla, fue 20 en la práctica y la clasificación en la sprint, lugar que terminó utilizando en la carrera a 19 vueltas. En la clasificación no mejoró, esta vez reconociendo sus errores, quedando nuevamente último en la grilla.

La Previa:

El sábado se disputó la carrera sprint donde Oscar Piastri se adjudicó el triunfo de punta a punta, y tras la clasificación que quedó también para el australiano, se espera una dura pelea en los puestos principales.

En el segundo cajón partirá su compañero de equipo Lando Norris, quien con el McLaren lidera el campeonato con 396 puntos. En segunda fila dirá presente Max Verstappen, actual defensor del título que está tercero con 371 unidades. Entre los tres estará el campeón del 2025.

Por otro lado, Franco Colapinto saldrá desde boxes, esto se debe a que el equipo Alpine debió realizar cambios en su Monoplaza con el parque cerrado. Esta condición no modifica las expectativas de largada, ya que el argentino iba partir desde el puesto 20, luego de una floja clasificación.

El Circuito Internacional de Lusail, está ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar. En principio fue construido para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004, y en 2021 llegó la Fórmula 1. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.

El Gran Premio está pautado a 57 vueltas, recorriendo un total de 308.611 kilómetros dentro de un circuito que mide 5.419 metros.