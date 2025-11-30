En plena cuenta regresiva hacia la llegada de su tercer hijo, Juana Repetto expuso un costado íntimo y poco glamoroso del embarazo: la angustia que le generan los cambios en su cuerpo y los recuerdos dolorosos que vuelven a aparecer en esta etapa. Lejos de mostrarse fuerte o blindada ante la opinión pública, decidió hablar desde la vulnerabilidad, admitiendo que esta vez el proceso la tomó por sorpresa y la desestabilizó más de lo que imaginaba.

En un video publicado en sus redes, Juana Repetto abrió el tema sin rodeos y pidió un pacto previo con quienes la siguen: “Comentamos pero no juzgamos, ¿dale? Las leo”. Desde ese lugar, dio paso a una confesión que impactó profundamente entre sus seguidoras. “Me está costando un montón verme con otra morfología este embarazo”, expresó, dejando en claro que lo que atraviesa no tiene que ver solo con la estética, sino con memorias emocionales muy viejas que vuelven a aparecer.

La actriz recordó que en sus embarazos anteriores la vivencia había sido distinta: uno la encontró más relajada respecto a su imagen y el otro coincidió con un momento en el que —según ella misma contó— estaba en su mejor versión física después de un largo proceso de cambio. Esta vez, en cambio, la encontró sin aviso, en meses de ansiedad, con “muchas cosas en la cabeza” y sin haberlo contado siquiera en su círculo íntimo durante las primeras semanas.

Con una sinceridad que conmovió, describió cómo la sobrepasó la situación: “Subí mucho de peso al principio y es como que no me reconozco con el cuerpo. O me veo en el programa y me veo la papada, los brazos, y me molesta”, dijo. Ese malestar no es nuevo para ella. A lo largo del video, Juana remarcó que cargar con comentarios ajenos desde la infancia dejó marcas que todavía hoy la condicionan. “Yo siempre digo lo mismo: ‘Yo tengo mambos con el cuerpo porque soy una víctima’”, afirmó.

La maternidad de hoy la conectó con la niña que fue. Aquella que, según recuerda, sufría en el colegio por no encajar en los estándares de belleza de la época. “Yo sentía que no tenía novio y que nadie me quería y que no me iban a dar bola porque era gorda. Fin del comunicado”, relató, sin suavizar lo que vivió. También mencionó cómo las ficciones que miraba de chica reforzaban esa mirada: protagonistas flaquísimas que se decían “gordas” ante la mínima curva, creando parámetros imposibles.

Más adelante, Juana Repetto detalló en qué momento sintió que había conquistado algo parecido a la paz corporal: recién cerca de los 30 años. Construyó rutinas, hábitos y un vínculo más amable con su imagen, en parte por convicción propia y en parte porque quería transmitirle a sus hijos una relación sana con el cuerpo. Por eso, este retroceso la angustia tanto. “Me cuesta un montón cuando veo que me estoy descarrilando, porque fue un laburo lograr estar bien y cómoda con mi cuerpo. No es algo natural”, afirmó.

Hoy, mientras atraviesa un embarazo atravesado por emociones contradictorias, Juana intenta que la crisis no opaque lo verdaderamente importante: la llegada de un bebé muy esperado, aunque haya llegado en un momento turbulento. Aun así, no esconde lo que siente, y su relato funciona también como un llamado a la empatía.