Por la 2ª fecha del Grupo E en el Mundial femenino de handball que se disputa en Países Bajos, Argentina cayó de manera ajustada ante Austria por 23 a 27, pero llegará con chances matemática de clasificación hasta el último compromiso contra Egipto.

Luego de lo que había sido el estreno, también con caída de 25 a 32, contra las dueñas de casa, el combinado albiceleste salió a la cancha contra otro rival europeo y estuvo cerca de dar un gran golpe en la primera fase.

Al término del primer tiempo, el partido terminó empatado 12 a 12, lo que era una muy buena noticia para la formación que dirige Mariano Muñoz, que tiene en Elke Karsten a su máxima figura.

Desarrollo del grupo

En el último turno del domingo, las locales estarán enfrentándose a las africanas, duelo que las tiene como amplias favoritas a las de Naranja. Argentina necesita de la victoria de Países Bajos.

Con esa chance, el partido del martes a las 14 contra Egipto será clave para que el combinado nacional logre el objetivo de meterse en la ronda principal del certamen, contra las mejores del cuadro.

Hasta el momento, el próximo rival de la Argentina quedó mal parado en cuanto a diferencia de gol, ya que en el debut contra Austria lo hizo con diferencia de 9 goles (20 a 29).