La presencia de Adriana Salgueiro en La Noche de Mirtha tenía un clima de nostalgia y televisión clásica, pero todo cambió cuando la actriz decidió contar el momento más angustiante que vive desde hace semanas. Lejos del bajo perfil con el que suele manejar su intimidad, esta vez eligió exponer la situación porque —según ella misma dejó entrever— el miedo ya superó cualquier prudencia.

Llegó al estudio acompañada por su abogado, Pablo Gómez de Olivera, y con un pequeño dispositivo que ya forma parte de su rutina diaria. Minutos después, lo mostraría ante cámaras. Todo empezó cuando Mirtha Legrand quiso saber por qué llegaba tan movilizada. Fue entonces que Adriana Salgueiro se sinceró: “En realidad, yo tuve una amenaza de muerte”, reveló, dejando el panel en silencio.

A partir de ese momento, el relato avanzó como una sucesión de episodios cada vez más inquietantes. Contó que todo comenzó durante una transmisión en vivo en redes sociales, cuando los mensajes se volvieron amenazantes. “Yo estaba haciendo un vivo en una de las redes sociales y me empezaron a poner: ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’, bueno, un montón de cosas”, relató. El problema no terminó ahí: los agresores sumaron una dirección exacta. “Era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía”, aclaró, evidenciando lo grave de la situación.

A medida que avanzaba el relato, la actriz se quebraba. Además, reveló que la Justicia ya identificó a quien escribió las amenazas: “Está identificada la persona que hizo las amenazas, es una mujer. Sabemos el nombre, el apellido, donde vive, el documento”, dijo, aunque también dejó entrever su frustración por los tiempos judiciales.

Pero lo que más impactó a la audiencia fue lo que ocurrió después. Dos personas aparecieron en el edificio donde solía vivir, según el seguimiento de las cámaras. Adriana reconstruyó ese episodio con crudeza: “Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”, contó, todavía conmocionada. También describió cómo esquivaron las cámaras con una gorra y cómo abrieron puertas con una ganzúa.

Ante semejante contexto, Mirtha le preguntó por el botón antipánico. Fue entonces cuando Adriana Salgueiro abrió su cartera y lo mostró en vivo. El dispositivo, blanco y pequeño, funciona como un celular con línea directa a las fuerzas de seguridad. “Esto es un botón antipánico. Es como si fuera un celular, se prende y tiene para chatear con la policía y también para pedir auxilio si es necesario que vengan rápido”, explicó, dejando claro que su presencia en televisión no era un acto de promoción, sino una forma de visibilizar el riesgo que está atravesando.

La actriz aseguró que tiene videos, pruebas y copia de las amenazas, y que todo fue presentado en la causa. También admitió que la situación la tomó por sorpresa: nunca imaginó enfrentarse a un escenario así, sin ocupar cargos públicos ni tener conflictos previos. “Yo nunca pensé que podía pasar una situación como esta… Esto no es chiste”, expresó entre lágrimas.

La charla terminó con un clima de empatía y preocupación general. Adriana Salgueiro dejó un mensaje contundente mientras intentaba recomponerse: ella solo quiere recuperar su tranquilidad, pero necesita que los responsables sean frenados de inmediato. Su testimonio, crudo y directo, expone una situación que muchas veces permanece escondida detrás de la pantalla.