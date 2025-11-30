La diputada de Neuquén, Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto de ley para establecer el cobro de aranceles a extranjeros no residentes que utilicen los servicios públicos de salud y de educación superior de la Provincia. La iniciativa busca reglamentar las condiciones de acceso a esos servicios y prevé crear fondos específicos para reinvertir lo recaudado en el sistema sanitario y educativo.



El proyecto alcanza a las personas extranjeras categorizadas como residentes transitorios y a quienes cuenten con una autorización de residencia precaria. En esos casos, se fija el pago de aranceles por la atención en el sistema público de salud provincial y por la prestación de los servicios de educación superior brindados por la Provincia.



La iniciativa crea un Fondo Especial para la Salud Pública, integrado por los recursos que se obtengan a través de esos aranceles, que se destinará a financiar la atención en hospitales y centros de salud, la compra y mantenimiento de equipamiento y mobiliario, la capacitación del personal y programas para mejorar la calidad de la atención sanitaria, entre otros usos definidos por el Ministerio de Salud.



El texto garantiza la atención en casos de urgencia y emergencia para las personas alcanzadas por la regulación. En estas situaciones, la autoridad sanitaria deberá arbitrar mecanismos para el recupero de los gastos, aplicando de manera supletoria la Ley 3431 cuando corresponda. También garantiza la atención a víctimas de trata, refugiados y solicitantes de asilo.



Además, se faculta al Poder Ejecutivo a firmar convenios de reciprocidad con otros países. Si existiera un acuerdo de este tipo, los ciudadanos de Neuquén en tránsito o estadía temporal en esos territorios accederán a atención gratuita, y las personas alcanzadas por la ley estarán exentas del pago de aranceles en los servicios de salud y educación superior.



En materia educativa, el proyecto establece aranceles para extranjeros residentes transitorios o con residencia precaria que estudien en instituciones públicas de nivel terciario, institutos técnicos superiores e institutos de formación de la Provincia. Lo recaudado se destinará de forma exclusiva a gastos de funcionamiento, mejoras edilicias, equipamiento y mobiliario, con la prohibición expresa de utilizar esos fondos para el pago de salarios.



Como autoridades de aplicación se designa al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, que deberán dictar las normas reglamentarias para la implementación.



En los fundamentos, la autora sostiene que “el Estado no puede ser un financiador ilimitado de servicios para personas que no contribuyen de manera efectiva a su sostenimiento” y plantea que los sistemas públicos de salud y educación se financian con aportes de ciudadanos locales. “Es injusto que quienes no han contribuido ni tributado de manera regular accedan gratuitamente a prestaciones de alto costo, mientras el contribuyente local carga sobre sus espaldas con el financiamiento”, plantea.



También afirma que fijar aranceles a extranjeros en estos servicios constituye “un acto de justicia fiscal, de respeto al contribuyente y de defensa de la libertad frente al abuso del gasto público indiscriminado”.



