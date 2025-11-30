El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas besándose en un boliche cambió por completo el clima mediático y desató una pregunta inevitable: ¿cómo tomó la noticia Martín Demichelis, con quien compartió casi 18 años de relación y tres hijos? Hasta ahora, ninguno de los protagonistas habló públicamente, pero en el mundo del espectáculo ya circulan versiones sobre el impacto que este inicio de romance habría generado en el ex técnico de River.

La nueva conexión entre Evangelina e Ian se veía venir desde que ambos comenzaron a trabajar juntos en MasterChef Celebrity: miradas cómplices, salidas grupales y un acercamiento que se volvió imposible de disimular. Pero recién cuando apareció el video del beso —filtrado, comentado y viralizado en minutos— la historia tomó otro peso. El registro dejó flotando la idea de que, aunque el vínculo estaría en sus primeras etapas, la química es evidente.

Del lado de Demichelis, según contaron en distintos programas, la reacción habría sido muy distinta a la que muchos esperaban. A pesar de que la separación estuvo marcada por viejos conflictos e incluso rumores de infidelidad, cercanos al DT aseguran que no le resultó indiferente ver a su exmujer comenzar otra historia tan rápido. La frase que más circuló en las últimas horas es clara: estaría “golpeado” por la situación y tomó la decisión de acelerar con los trámites de divorcio.

En A la tarde, los panelistas describieron un panorama más complejo: un Demichelis sin club, instalado en Buenos Aires y atravesando un momento personal delicado. Según trascendió, la aparición del video lo habría afectado al punto de replantearse sus próximos pasos laborales con la intención de alejarse del ruido mediático. La incomodidad sería tal que, incluso, habría deslizado su deseo de irse del país apenas surja una oportunidad profesional.

La especulación no termina ahí. El análisis en los programas se repitió con la misma pregunta de fondo: ¿le dolió ver a Evangelina con otro hombre? La respuesta que más resonó fue categórica: sí. Un impacto que sorprende, considerando que la ruptura llegó después de años de desgaste y episodios que ya habían quedado expuestos.

Mientras tanto, ni Evangelina Anderson ni Ian Lucas confirman ni desmienten el romance. Y Demichelis, lejos de entrar en la discusión, prefiere el silencio y sólo busca terminar de desligarse de ella con un acuerdo por su divorcio. Ante esto, lo único claro es que la aparición del video movió fichas donde parecía que todo estaba acomodado.