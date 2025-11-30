El último partido del Inter Miami no solo dejó una goleada histórica: también regaló una postal íntima que volvió a poner en primer plano la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. En una noche repleta de euforia por el triunfo del equipo, la pareja protagonizó un reencuentro que terminó siendo uno de los videos más comentados del fin de semana.

Con el estadio todavía vibrando por el 5-1, Rodrigo de Paul caminó directo hacia una de las plateas bajas donde Tini Stoessel seguía de pie, emocionada por la clasificación. La cantante había viajado a Miami para acompañarlo en esta instancia clave, y el gesto del futbolista —buscarla apenas terminó el partido— confirmó que la complicidad entre ellos está más firme que nunca.

La secuencia, grabada por un hincha que estaba a metros de la escena, captó el momento exacto en el que él llega hasta la baranda, la abraza con fuerza y ambos se funden en un beso que desató murmullos, gritos cómplices y, claro, viralización inmediata. Quien registró ese instante lo compartió en redes con una frase que terminó multiplicándose en cuestión de minutos: “Me filmé un beso entre Tini y De Paul”.

Para la pareja, este encuentro público llega en un contexto donde los rumores de casamiento vuelven a tomar fuerza. Desde hace semanas circula la versión de que quieren formalizar el vínculo, ahora que lograron estabilizar agendas y organizar tiempos de convivencia entre giras, contratos deportivos y compromisos profesionales.

Mientras tanto, Rodrigo de Paul celebraba el título con un mensaje que reflejó el clima del estadio: “Campeones del Este! Queda un pasito más! Vamos equipo!”, escribió en Instagram, dejando ver tanto su entusiasmo futbolístico como el orgullo de poder festejar con Tini Stoessel a pocos metros.

La artista, por su parte, se mostró feliz por el logro del mediocampista en este nuevo ciclo futbolístico junto a Lionel Messi, y quienes estuvieron en la cancha aseguran que no dejó de aplaudir ni un solo segundo. Esa combinación de triunfo, festejo y afecto convirtió la noche en una escena de película romántica que reforzó, una vez más, que la historia entre ellos sigue muy lejos de apagarse.